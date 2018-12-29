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"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

Batman'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan aileler adına konuşan inisiyatif sözcüsü Hüseyin Olam, yıllardır cezaevlerinde tutulan yakınlarının 28 Şubat ve FETÖ mağduru olduğunu söyledi.

"FETÖ ve 28 Şubat cuntacılarının baskı ve kumpasları en çok bölge illerinde hissedildi. İslami camianın kültürel faaliyetlerle, irşat ve tebliğle halkı uyandırma, bilinçlendirme, aydınlatma çabasına tahammül edemediler ve iş birliği içindeki taşeron örgütleri İslami camianın üzerine saldılar. Kadın, çocuk demeden özellikle bölge illerinde masum dindarların kanını döktüler." diyen Olam, FETÖ ve 28 Şubat yargısının mahkum ettiği birçok insanın 26 yıldır cezaevinde olduğunu belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra herkesin FETÖ'nün karanlık yüzüyle tanıştığını kaydeden Olam, FETÖ'nün İslami camialara yönelik kirli kumpaslarının ortaya çıktığını anlattı.

Olam, şöyle konuştu:

"Müslüman gençlerin, dindarların o yıllarda nasıl iftiralara uğradıkları, FETÖ polis ve yargısının elleriyle nasıl mağdur edildikleri güneş gibi aşikar oldu. Devlet yetkilileri, konunun uzmanları, medya organları İslami cemaatlere, özellikle bölgede etkin olan İslami camiaya yönelik kumpasları kabul ettiler. Bu kardeşlerimize yönelik esaret zulmüne ortak olmaktan kurtulmak istiyorsanız derhal harekete geçmeli, bu insanların haklı taleplerine kulak vermeli, adalet yolunu açmalısınız. Yoksa yükleneceğiniz büyük vebalin altında kalkamaz ve mazlumların, mağdurların, gözleri yaşlı anne, eş ve çocukların bedduasından kurtulamazsınız. Şu gerçek iyice bilinmeli ki hiç kimse zulümle abat olamaz.

Bıkmadan, usanmadan, umutsuzluğa kapılmadan yıllardır devam eden zulme son verilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Olam, adalet istemeye devam edeceklerini kaydetti.

Olam, "Zira biliyoruz ki, adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Buna olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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