28 Şubat süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Darbe insanlık suçudur' açıklaması yaptı

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en kritik ve tartışmalı kararlarının alındığı, sonraki yıllarda "post-modern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'nin 14. yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP'li siyasetçilerden darbe karşıtı açıklamalar geldi.

Erdoğan, paylaştığı video mesajında "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından "Aziz milletimiz, 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir." paylaşımı yaptı.

28 Şubat'ın yıldönümü gerekçesiyle Anadolu Ajansı'na bir röportaj veren eski Başbakan ve dönemin koalisyon ortağı DYP'nin lideri Tansu Çiller ise, darbenin ekonomik sonuçları olduğunu söyledi ve "AK Parti iktidarı darbeleri bitirdi, şimdi bize düşen birleşmek" dedi:

"28 Şubat'ın ardından batan bankalar, Türkiye'yi büyük krize soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar. Bugün gençliğin en önemli sorunu işsizlik. Bu 291 milyar dolar ile gençlerimizin işsizlik sorununu çok büyük ölçüde çözebilirdik. Nihayet millet ne yaptı? Bizleri tasfiye etti ve AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdiler. Vesayet dönemini bitirdiler. Şimdi bize düşen yine demokrasinin yüksek platformunda birleşmek, burada herkese yer var."