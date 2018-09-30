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'28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da bir araya gelen '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi' üyeleri, basın açıklamasıyla, tutuklu bulunan yakınlarının bırakılması çağrısında bulundu.

'28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler'den açıklama

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir araya gelen '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi' üyeleri, basın açıklamasıyla, tutuklu bulunan yakınlarının bırakılması çağrısında bulundu.
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir araya gelen 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi üyeleri, ellerinde dövizler taşıdı. Grup adına konuşan Musap Arasan, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbecilerini yargılayacak, mahkum edeceksiniz. Ama onların brifingleriyle mahkum ettiklerini görmeyecek, haklarını iade etmeyeceksiniz. Nitekim FETÖ elemanı polis, asker, savcı, hakimleri terörist diye derdest edeceksiniz, fakat onların terörist diye yaftaladıklarını yine görmeyecek, özgürlüklerine gem vuracaksınız. Bunun izah edilir ve savunulabilir hiçbir yanı yoktur. Hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı daha kaç dönem var?" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından grup dağıldı.

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'28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler'den açıklama'28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler'den açıklama

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