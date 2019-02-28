28 Şubat’ı yaşayan kadınlar anlatıyor

Refahyol hükümeti döneminde, askerlerin "irticai faaliyetlere karşı mücadele” kapsamında attığı adımlardan biri de başörtü yasağıydı. Başörtülü kadınlar üniversite kampüslerine alınmamış ve kamuda çalışanlar mesleklerinden men edilmişti. 1980 darbesinden sonra tırmanan bu yasağa karşı kadınlar imza kampanyaları ve eylemler düzenlemişti. İstanbul Üniversitesi’nde kadın öğrencilerin başörtülerini çıkarmaları için kurulan “ikna odaları” ise 28 Şubat’la özdeşleşen olaylardan biri olarak akıllarda kaldı. Hüda Kaya,”postmodern darbe”ile sonuçlanan 28 Şubat döneminin akla gelen ilk isimlerinden. 28 Şubat döneminde kadınların verdiği mücadelede önemli bir role sahip olan Kaya, üç kızıyla beraber “şeriat devleti kurmaya kalkışmak”tan idamla yargılanmıştı. Fakat, bugün HDP milletvekili olan Kaya için 28 Şubat dönemi, idam cezasıyla yargılandığı bir dönemden daha derin anlamlar taşıyor. Kaya söz konusu dönemi, 28 Şubat’ta başörtüsü mücadelesi veren kadınların gerek siyasi otoriteye gerekse erkeklere karşı çıkması açısından önemli bulduğunu söylüyor.

Hüda Kaya, o dönem verdikleri mücadelelenin önemini vurguluyor: “İnanılmaz mücadele verdik, tepkilerle, ithamlarla linçlerle karşılaştık. Kendi tutum ve tercihimizden vazgeçmedik. Bu bizi daha da birleştirmişti.” 28 Şubat döneminin öne çıkan isimlerinden bir diğeri ise AKP’nin kurucu kadrosunda bulunan ve ODTÜ’ye doktora başvurusu sonrası başı açık fotoğraf çektirmediği için sınava alınmayan Fatma Bostan Ünsal. Ünsal, kadınların 28 Şubat dönemindeki başörtü yasağını dini bir mesele olarak değil, kadın meselesi olarak ele almaya başlamalarının önemine dikkat çekerken, eşleri başörtülü olan erkeklerin mağduriyet yaşamaya başlamaları ile tartışmanın daha da görünür olduğunu düşünüyor. Ünsal, “İlk defa bundan sonra Müslüman camia bu konuya daha önem vermeye başladı. Onun öncesinde o kadar önem vermiyorlardı çünkü kadın meselesiydi. Ama 28 Şubat sürecinde artık erkekler de cezalandırıldığı için daha önem vermeye başladılar.” dedi ve bu yasak ile yeni bir kuşağın oluştuğunu da sözlerine ekledi.