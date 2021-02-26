HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 28 Şubat’ın 24’üncü yılı

28 Şubat’ın 24’üncü yılı

26.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat’ın aktörlerinden Fadime Şahin yıllar içerisinde ismini değiştirip kayıplara karışırken, sözde şeyh Ali Kalkancı ise gündeme geldiği uyuşturucu davalarında 20 yıl hapse mahkum edildi.Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dinini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin adeta kamusal alandan silindiği, toplumsal düzeni korku ve tehlikeye endeksleyen kararların kağıda döküldüğü 28 Şubat’ın üzerinden 24 yıl geçti.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat’ın aktörlerinden Fadime Şahin yıllar içerisinde ismini değiştirip kayıplara karışırken, sözde şeyh Ali Kalkancı ise gündeme geldiği uyuşturucu davalarında 20 yıl hapse mahkum edildi.
Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dinini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin adeta kamusal alandan silindiği, toplumsal düzeni korku ve tehlikeye endeksleyen kararların kağıda döküldüğü 28 Şubat’ın üzerinden 24 yıl geçti. Türk siyasi tarihinin şekillendirmeye çalışıldığı ve dönemin kimi generallerince de bin yıl süreceği öne sürülen 28 Şubat kararlarından AK Parti iktidarıyla beraber eser kalmazken, dönemin aktörleri ise halen hafızalardaki yerini koruyor.

Sırra kadem basan Şahin ismini değiştirmişti
Dönemin aktörlerinden Fadime Şahin, bir süre sonra kayıplara karışmıştı. Uzun süre görülmeyen Şahin ismini Tuğba A.Y. olarak değiştirmişti. İstanbul dışında bir hayat sürmeye başlayan Şahin, 2012 yılında 28 Şubat dönemini anlatan “(Q)üfür” adlı filmin yayınlanmasının durdurulması için yeni ismiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Fadime Şahin’in talebini reddetmişti.

Ali Kalkancı uyuşturucudan 20 yıl hapse mahkum edildi
Yine dönemin aktörlerinden Ali Kalkancı ise ilerleyen yıllarda uyuşturucu davalarıyla ve FETÖ’cü savcılarca iddianamesi hazırlanan Ergenekon davasında gizli tanık olduğu gündeme gelmişti. İstanbul Büyükçekmece’deki şirketinde 353 kilo 680 gram ’’captagon’’ adlı uyuşturucu hap ele geçirilen Kalkancı, tutuklanmıştı. 28 Şubat sürecinin sahte şeyhi Ali Kalkancı, 28 Haziran 2011’de görülen duruşmada uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu hap imal etmek suçlarından 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Kalkancı ayrıca dönemin FETÖ’cü savcılarıyla yürütülen ve Ergenekon Kumpası soruşturmasında da gizli tanık olarak ifade verdiği iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak!

Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak!

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Mersin'den yürek yakan haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Yürek yakan haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Tehdit ettiği ortaya çıktı

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.