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"28 Şubat'ın ilahiyatlara vurduğu darbeyi biliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "28 Şubat sürecinin ilahiyatlara vurduğu darbeyi biliyoruz. Bırakınız kaliteyi aramayı elimizdekileri de kaybettik. Daha sonra yeniden iyileştirmeler başladı"

KÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "28 Şubat sürecinin ilahiyatlara vurduğu darbeyi biliyoruz. Bırakınız kaliteyi aramayı elimizdekileri de kaybettik. Daha sonra yeniden iyileştirmeler başladı." dedi.

Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda yaptığı konuşmada, ilahiyat fakültelerinin bugüne kadar geçen zaman içerisinde, daha iyi ve kaliteli bir eğitime ulaşma süreçlerinden geçtiğini belirterek, "28 Şubat sürecinin ilahiyatlara vurduğu darbeyi biliyoruz. Bırakınız kaliteyi aramayı elimizdekileri de kaybettik. Daha sonra yeniden iyileştirmeler başladı." diye konuştu.

İlahiyat ya da eğitim fakültelerinde "Okul Öncesi Din Eğitimi" bölümünün açılmasını istediklerini ifade eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak okul öncesi din eğitimimiz var, ilahiyat fakültelerinde okul öncesi din eğitimi yok şu anda. Biz ısrarla ilahiyat fakültelerinde ya da eğitim fakültelerinde 'Okul Öncesi Din Eğitimi' bölümünün açılmasını istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Biz 5 sene önce okul öncesi yani 4-6 yaş grubu Kur'an kursu programını başlattık 3 bin kadar öğrenciyle. Şu an 150 bine ulaştık, 150 bin öğrencimiz oldu. Talepler o kadar fazla ki eğer taleplere cevap verebilsek öğretmen ihtiyacını karşılayamıyoruz. Yani ilahiyat fakültesinden ya da ön lisanstan mezun olmuş şu an okul öncesi eğitim formasyonu almamış Kur'an kursu öğretmenlerimizi biz o sınıflara vermiyoruz. O formasyon olması lazım. Bunu nasıl karşılıyoruz? Milli Eğitim Bakanlığında Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla 360 saatlik sertifika programları yaptık. Bu programlara devam eden yüz yüze eğitim alan öğretmenlerimizi ancak o sınıflara sokuyoruz. Bu yüzden öğretmene ihtiyacımız var."

Etkinliğe, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Başkan Erbaş, daha sonra Tavşanlı Müftülüğünü ziyaret ederek, müftü Hüseyin Aksoy’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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