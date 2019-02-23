"28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli

Kıran, 28 Şubat döneminde seçilmiş bir başbakana hacca gittiği için bir general tarafından hakaret edildiğini söyledi.

Bir başbakan eşinin 28 Şubat süreci nedeniyle başörtülü olduğu için GATA'da tedavi gören Nejat Uygur'u ziyarete gidemediğini belirten Kıran, "28 Şubat süreci bal gibi de darbeydi. Seçilmiş bir hükümet, iktidar indirildi ve inançlı insanlara baskı uygulandı. 71 yaşında kanser hastası bir annemizin yani Medine Bircan'ın, başörtülü fotoğrafı olduğu için tedavisine başlamadılar. O dönemde medya neredeydi? O dönemin merkez medyası Medine Bircan'ın durumunu yazmadı. Medya, nasıl Yakup Köse'ye sahip çıkmadıysa ona da sahip çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Kenan Kıran, ASÜ Merkez Derslikler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'in yaptığı panelde 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu söyledi.

"O dönemde başörtüsü yasağı uygulanıyordu." diyen Kıran, şunları kaydetti:

"Çevik kuvvet ve keskin nişancılar okullarda bekliyordu ve imam hatip lisesilerine giden öğrenciler okula alınmıyordu. Şu an medya sonuna kadar özgür. 1960'ta özgür medya olsaydı Adnan Menderes asılmazdı. 28 Şubat'ta darbeciler seçilmiş hükümeti düşürdü, medya da destek verdi. 15 Temmuz'da da özgür medya olduğu için başarılı olamadılar. Bugün özgür medya olduğu için darbe girişimleri başarılı olmuyor."

Gazeteci yazar Kemal Gümüş de Yakup Köse'nin o dönemde özgürlüğü gasbedilmiş binlerce masum çocuktan sadece biri olduğunu söyledi.

FETÖ'nün her dönemde medyayı toplumu manipüle etmek için kulandığına dikkati çeken Gümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumda medya milli olmazsa ülkenin geleceğini hassas değer olarak benimsemezse ve dışardan emir alırsa bu kaotik ortamlar her zaman devam eder. Türkiye'de medya patronları genelde iş adamları olmuştur. İş adamları içinde de yapılanan FETÖ'nün yöntemi de buydu. FETÖ, muhafazakar medya üzerinden bunu yapamazdı çünkü o dönemde ulusalcı kesimi inandıramayacakları için merkez medyayı, Doğan Medya Grubu'nu kullandılar. Yine o dönemde TRT'ye bile itibar edilmezdi. Sağlıklı bir toplum inşa edilecekse medyanın toplumun milli ve manevi değerlerine düşman olmaması gerekiyor."