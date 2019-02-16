"28 Şubat'ta 1480 kişinin ataması yapılacak"

Servis ve polikliniklerde incelemelerde bulunan Koca, hastaları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuları arasında olduğu uçağın Ağrı'yı pas geçmesi ve Erzurum'a mecburi iniş yapması üzerine, beraberinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile kara yoluyla Ağrı'ya gelen Koca'yı, Ağrı Devlet Hastanesi önünde Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ile kurum müdürleri ve sağlık çalışanları karşıladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak." dedi.

Daha sonra Vali Elban'ı makamında ziyaret eden Fahrettin Koca, valilikte Şeref Defteri'ni imzaladı.

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran Ağrı'yı ziyaret ettiğini söyledi.

Ağrı Devlet Hastanesini, bütün birimleri, donanımı, aktif faaliyetine devam eden diyaliz ünitesi, nitelikli yatak sayısı oranıyla son derece güzel işleyen bir hastane olarak gördüğünü aktaran Bakan Koca, "Hastaları ziyaret etme fırsatı bularak memnuniyetlerini yakından görünce daha mutlu oldum. Ağrı Devlet Hastanesi, 106 bin metrekare üzerinde toplam 60 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yatağıyla hizmet veren bir hastanemiz." diye konuştu.

Koca, yeni hükümet sisteminde özellikle daha hızlı karar verebilen ve sonuca gidebilen bir dönemde bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin daha hızlı sonuçla neticeleneceğini biliyoruz. Bugüne kadar Ağrı'ya ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime toplam 14 milyar lira yatırım yapıldığını, bunun içinde sağlık alanında 500 milyon liralık yatırım olduğunu görüyoruz. Sağlık yatırımında devlet hastanesiyle toplam 7 hastanenin, 4 ek binanın ilave edildiği ve 32 sağlık kuruluşunun yapıldığını görüyoruz. Yeni dönemde Ağrılı kardeşlerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını mümkün mertebe Ağrı'da çözmeye çalışan, diğer illere sevkin giderek azaldığı bir dönem olsun istiyoruz. Bu nedenle dışarıya gönderilen hastaların sayısını azaltmak üzere bir gayret içerisinde olacağız."