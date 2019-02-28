KIRŞEHİR (AA) - 28 Şubat sürecinde üniversiteye kayıt sırasında başörtülü fotoğrafı kabul edilmeyince eğitimini yurt dışında tamamlayan 40 yaşındaki Hatice Fidan, istediğinden çok farklı bir alanda meslek sahibi oldu. Fidan, 1998 yılında kazandığı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'ne kayıt yaptırarak eğitimine devam etmek istedi. Başörtülü fotoğrafı kabul edilmeyen Fidan, büyük bir üzüntü yaşayarak yurt dışında eğitimini tamamlamanın yollarını aradı. İlk olarak Berlin'de ekonomi eğitimi almaya karar veren Fidan, yeni öğrendiği bir dilde akademik kariyer yapmanın zorluğunu yaşayınca Paris'e giderek estetik ve güzellik üzerine mesleki eğitim almaya karar verdi. Eğitim sonrası Türkiye'ye dönen Fidan, bir süre Ankara'da mesleğini sürdürdü. Başörtüsü yasağı kalkınca yarım bıraktığı eğitimini ülkesinde de tamamlamak isteyen Hatice Fidan, İlahiyat Fakültesinden mezun olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve Kur'an kursu öğreticiliği yaptı. 28 Şubat sürecinde yöneldiği ve büyük keyif alarak yaptığı mesleğinden kopamayan Fidan, 5 yıl önce eşi Süleyman Fidan ile birlikte estetik ve güzellik üzerine iş yeri açtı.

Kent merkezinde güzellik salonu işleten estetik uzmanı Hatice Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde kararan umutlarının büyük keyif alarak çalıştığı mesleği ile renklendiğini söyledi. Bu süreçte başörtülü olduğu için üniversiteye başlayamayan kişilerden olduğunu vurgulayan Fidan, "Benim en çok ağrıma giden şey kazandığım, hak ettiğim bir şeyin böyle saçma bir sebepten engellenmesiydi. Demokrasinin olduğu bir ülkede nasıl olur da tercihler bastırılabilir? Mutaassıp bir ailenin çocuğu değilim ama tercihimin engellenmiş olmasını kaldıramadım. Bu sebeple başı açık fotoğraf vermeyi kabul etmeyip eğitimimi tamamlamak için yurt dışına gittim." dedi. Ailesinin desteği ile eğitimini yurt dışında tamamlama imkanı bulduğu için şanslı oluğunu belirten Fidan, şöyle devam etti: "Benim o süreçte hayatları kararan çok yakın arkadaşlarım vardı. Kimisi üniversite okuyordu kimisi kazandığı halde başörtülü kaydı kabul edilmeyince kayıt yaptırmadı. Hukuk Fakültesini bırakan arkadaşlarım oldu. Çok başarılı, parlak zekalı insanlar ev hanımı olmaya mahkum oldu. Ben en çok ülkeye faydası olacak bu parlak zekalı arkadaşlarıma üzüldüm."