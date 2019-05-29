İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir fiskede bizi düşürdüler ve 28 Şubat'ta Türkiye'ye başka bir tabloyu getirdiler. Bugün 6-7 yıldır karşılaştığımız olayların bir tanesiyle geçmiş dönemde karşılaşmış olsaydık bir fiskeyle yıkılırdık." dedi.

Bakan Soylu, Şişli Paşa Mahallesi'ndeki sokak iftarına katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Soylu, iftar öncesi yaptığı konuşmada, bir ülkenin, bir milletin ve bir devletin en önemli kuvvetinin manevi kuvvet olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Tam 1,5 aydır yapmadıkları tezvirat ve dedikodu kalmadı. Güya ben İçişleri Bakanıyım, İstanbul'a 100 bin polis getireceğim ve oy kullandıracağım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki '31 Mart'ta kim oy kullanmışsa aynı kişiler 23 Haziran'da da oy kullanacaklar.' Ama tezvirat ve dedikodu her tarafta. Bir sanatçı çıkıyor, 'Benim kaydımı sildiler' diyor. Nüfus Genel Müdürüne diyorum ki 'Şuna bakıver.' Bakıyor, 29 Mart'ta kendi kaydını almış başka tarafa getirmiş. 'CNN Türk'te kameraman 4 kişi işten çıkarıldı' diye yalan söylüyorlar, açıklama yapıyor."