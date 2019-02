"28 Şubat'tan en fazla istifade eden FETÖ'ydü"

- "28 Şubat'ın mağdurları, çok demokratik bir tepki göstermiştir"

Albayrak, 28 Şubat'ta 16 yaşında bir genç olarak "Devlet ne yapar, devlet ne içindir?" gibi sorular sorduğunu belirterek, devletin milletine güven veren, milletinin dinine, ırkına bakmaksızın eşit muamele sunan, sığınılan bir yapı olması gerektiğini kaydetti.

İmam hatiplilerin 28 Şubat sürecinde farklı bir duruşuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman devletsiz bir yapı için çalışmamıştır bu camia. Belki 28 Şubat’a karşı gösterilen direncin bir parçası, hiçbir zaman 'devlet aşağı' şeklinde olmamıştır. 28 Şubat'ın mağdurları, her anlamda çok demokratik bir tepki göstermiştir. Genç arkadaşlarımdan bu refleksi anlamalarını rica ediyorum. Bazen çocuğunu imam hatip lisesine göndererek refleksini gösterme, bazen başörtüsünü çıkarıp başına en çirkin peruğu takarak göstermek tepkiyi. Bazen mesleğini biraz erteleme ama bulduğu ilk fırsatta yeniden sarılma. Adnan Menderes’i iktidara getiren refleks de aynı refleks olmuştur. Din eğitiminin yasaklandığı dönemde, millet sanki hissiyatsız gibi olsa da ilk demokratikleşme hareketinde verdiği refleks, güçlü bir şekilde Demokrat Parti'yi iktidara getirmiştir. Sonraki dönemlerde de aynı şekilde. Bunu pasif bir direniş olarak tanımlıyorum. Aslında çok canlı ama uzlaşmacı bir direniş. İmam hatiplere girdiğinizde bu memleketin dört bir yanından, her gelir grubundan öğrencinin bir araya gelip kaynaştığı bir milli dayanışma alanıdır. Bu milli dayanışmayla anlaşamayan tek bir grup oldu, o da Türkiye’nin elitist grupları olmuştur. Devletin bekası hepimizin meselesidir ve bu devleti de adaletle yöneten, milletin din, can, düşünce özgürlüğünü koruyan, kollayan devlet olması çok önemlidir. Hepimiz bunun için mücadele etmeliyiz."