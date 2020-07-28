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28 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 22:36 | Son Güncelleme

28 Temmuz 2020 Banko Piyango oyununun çekilişi yapıldı.

28 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 50 bin liralık büyük ikramiye "11816" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "6" olarak belirlendi.

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