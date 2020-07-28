28 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde, 50 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "11816" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakam ise "6" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Kurban bayram\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 ge\u00e7ecek' uyar\u0131s\u0131! \u0130kinci pik mi geliyor? Rehine ihbar\u0131 ekipleri alarma ge\u00e7irdi!YKS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? Sonu\u00e7lar erken a\u00e7\u0131klan\u0131r m\u0131?