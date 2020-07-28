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  4. 28 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

28 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 23:34 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun 28 Temmuz 2020 çekilişi yapıldı. Süper Piyango çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası ve amorti kazanan rakam belli oldu. İşte MPİ 28 Temmuz 2020 Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

28 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 100 bin liralık büyük ikramiye "346237" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "9" olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

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