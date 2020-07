28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde büyük uyarı! Hepatit nedir? Nasıl bulaşır ve korunma yöntemleri nelerdir?

HEPATİT C BELİRTİLERİ NELERDİR? NASIL BULAŞIR?



Hepatit C kan yoluyla bulaşan bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit C enfeksiyonları genellikle kontrolü sağlanmamış kan ve kan ürünlerinde bulaşır. Hepatit C virüsünün cinsel yolla bulaşma ihtimali düşük olsa da; cinsel birliktelik sırasında yaşanılan kanama veya travmalar hastalığa davetiye çıkartabilir. Hepatit C virüsü taşıyıcısı olan annelerin bebeklerine hastalığı geçirme yüzdesi düşük olsa da kesinlikle risk yoktur denilemez.

Hepatit C hasatlığı akut ve kronik kronik olmak üzere iki çeşitten oluşuyor. Hepatit C türüne bağlı olarak da hastalığın seyri ve belirtileri değişkenlik gösteriyor.

Akut Hepatit C: Belirtilerin başlangıcından önce hastalığın kuluçka süresi 6 hafta ile 6 ay arasında sürebilir. Çoğu hasta hiçbir belirti göstermeden de taşıyıcı olarak hayatına devam edebilir. Genel itibariyle Akut Hepatit C belirtileri arasında; gribe benzer semptomlar, sürekli yorgunluk hissi, iştahsızlık, karın ağrısı, koyu renkli idrar, bulantı ve kusma ile nadiren sarılık yer alır.

Kronik Hepatit C: Hasta olan kişiye Akut Hepatit C teşhisinin konulmasından 6 ay süre geçmesi ve belirtilerin devam etmesi durumunda kronikleşme durumu ortaya çıkar. İlk aşamada Kronik Hepatit C kendisini yorgunluk ve bilişsel problemlerle gösterir. Kişilerin virüs karaciğer sirozuna ya da karaciğer yetmezliğine dönüşebilir

HEPATİT C NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hepatit C virüsü için geliştirilen herhangi bir aşının olmamasına rağmen Hepatit A ve B aşılarının koruyuculuğu yeterlidir. İlk adımda Hepatit C virüsü için antiviral ilaçlar önerilir. Kişilerin düzenli doktor takibinde olmaları, alkol tüketimine dikkat etmeleri ve başka bir ilaç kullanma mecburiyetinde doktora danışmaları gereklidir.