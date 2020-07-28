28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde büyük uyarı! Hepatit nedir? Nasıl bulaşır ve korunma yöntemleri nelerdir?

Hepatit B ve Hepatit C hastalıkları dünya genelinde en sık rastlanan ve adının en çok bildiği türler olarak gösterilir. Ancak hepatit ne yazık yalnızca iki türden oluşan masum bir hastalık değildir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü başkanlığında hastalık hakkında kapsamlı bilgiler verilmeye başlandı. Çünkü hepatit türlerinin hepsi sessiz bir şekilde ilerlerken; siroz ve karaciğer kanserine neden olabiliyor.

Vatandaşların pek önemsemediği bu hastalıkla ilgili “Hepatit hastalığı nedir? Hepatit türleri nelerdir? Hepatit nasıl bulaşır?” ve “Hepatit aşısı nedir, ne zaman yapılmalıdır” sorularına cevap bulmak için kapsamlı bir yazı hazırladık.

HEPATİT HASTALIĞI NEDİR? HEPATİT TÜRLERİ NELERDİR?



Hepatit en basit tanımıyla karaciğerin iltihaplanmasıdır. Hepatit A,B,C,D,E olmak üzere 5 türden oluşur. Hepatit A ve E kronikleşmesi de zaman içerisinde ciddi problemlere yol açabilir. Ancak Hepatit B,C ve D zamanla kronikleşerek ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Hepatit A: Hepatit A ağız yoluyla bulaşan virüs genellikle çocuklarda görülür. Enfekte olan kişinin dışkının bulaşmasıyla tüketilen ürünler Hepatit A virüsüne davetiye çıkartır. Bu hepatit türü büyük bir çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde hijyen koşullarının elverişsiz olması nedeniyle görülür. Nadir görülme ihtimali olsa da Hepatit A çiğ tüketilen kabuklu deniz ürünlerinde de bulaşabilir. Üretilen destek tedavileri ve ilaçlar ile hastalığın tedavisi tamamlanır.

Hepatit E: Karaciğer hücresinin hasarına neden olan bu virüs genellikle ağız yoluyla bulaşır. Dışkının bulaştığı yiyecek, içecek ve kirli ellerle temas edilmesi Hepatit E virüsüne neden olur. Genellikle kirli sularda yayıldığı söylenilen Hepatit E virüsü su kanalizasyon şartlarının hijyen koşullarına uygun olmadığı yerlerde salgına dönüşebilir. Hepatit E virüsünün az pişen ya da çiğ hayvansal gıdalar (domuz, yaban domuzu, geyik) veya deniz ürünlerinde de bulaşabilir. Hepatit E virüsünün nadir de olsa kan yoluyla bulaştığı da görülür. Hepatit E belirtileri arasında ise; ateş, halsizlik, iştah kaybı, bulantı kusma, ishal, karın ağrısı, koyu renkli idrar, kilo kaybı, deri ve gözlerde sarılık yer alır.

Hepatit D: Bu virüs türünün vücutta etkinlik gösterebilmesi için Hepatit B ile destek içerisinde olması gerekir. Hepatit D perkütan (deri içi yoluyla), cinsel ve kan yoluyla bulaşabilir. Destekleyici nitelikte olan Hepatit B virüsüne karşı geliştirilen aşı bu virüs üzerinde de etkili olur. Ancak enfekte gebelerin, partnerleri enfekte olan kişilerin, damar yoluyla ilaç kullananların, hemodiyaliz hastalığı olanların ve kronik Hepatit B problemi yaşayanların daha yüksek risk grubunda olduklarını unutmamaları gerekir.