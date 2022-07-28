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28 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Temmuz 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

28.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 28 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Son yapılan çekilişte 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 28 Temmuz Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

28 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Temmuz 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 28 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

28 TEMMUZ PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 20 kişi 20.998,80 TL'nin sahibi olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 13, 14, 15 ,37, 38 ,45 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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