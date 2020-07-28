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28 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 20:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 5 bin 645'e yükseldi. Son 24 saatte 963 yeni tanı konuldu. İşte 28 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

28 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

28 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561 oldu.

BAKAN KOCA: VEFAT SAYIMIZ 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var. http://covid19.saglik.gov.tr"

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