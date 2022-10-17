28. Ulusal Ergonomi Kongresi Eskişehir'de yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - 28. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Türk Ergonomi Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

ESTÜ'den yapılan açıklamada, ana teması "Ergonomi ve Tasarım" olan kongreye Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Türk Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, ESTÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal ile 37 farklı üniversite ve 8 firmadan 158 kişinin katıldığı belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Özcan, açılış konuşmasında, ergonomik uygulamalar sayesinde bireylerin zihinsel ve bedensel sağlıklarının korunduğunu belirterek, ergonomik uygulamaların, çalışma hayatında verimliliği ve güvenliği artırdığını ifade etti.

Ergonomik uygulamalar sayesinde ürün ve hizmet bazında daha kaliteli çıktılar elde edildiğini vurgulayan Özcan, tüm bu süreçte ergonominin tasarım yoluyla uygulandığını dile getirdi.

Kongrenin başkanlığını yapan ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Ülker de ergonominin sadece çalışma hayatında değil günlük hayatta kullanılan pek çok üründe kalite ve konforu artırdığını ifade etti.

Ülker, ergonomi biliminin, ürün tasarımı sürecinde yaşam konforunu artıracak her türlü çözümün geliştirilmesinde önemli katkılar sağladığını belirterek, ergonominin, mühendislikten iç mimarlığa, sağlıktan tasarıma, antropolojiden eğitime, psikolojiden mimarlığa, tıptan havacılığa birçok bilim alanından akademisyenlerin bir arada çalışmasına ve çözüm üretmesine olanak sağladığını vurguladı.

Türk Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok da 28. kongreye ulaşılmasında derneklerinin üstlendiği role değindi.

Kongrede 83 bildiri sunuldu, Risk Yönetim Derneği ergonomi uzmanlarından Dr. Hasan Hüseyin Tokgöz tarafından iş yeri hekimleri ve katılımcılara "Risk Analizi Eğitimi" verildi.

