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28. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Kastamonu'da düzenlenen anma haftası etkinlikleri, Huzura Davet Yürüyüşü ile başladı

Kastamonu'da, "28'inci Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Anma haftası etkinlikleri, "Anadolu'nun dört manevi direğinden biri" kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli ve evliyaları anmak amacıyla "Huzura Davet Yürüyüşü" ile başladı.

Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde son buldu.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun "evliyalar şehri" olarak bilindiğini söyledi.

Manevi önderlerin önemine değinen Karadeniz, "Şeyh Şaban-ı Veli, Suudi Arabistan'dan başlayıp Orta Asya'ya doğru yayılan İslam kültürünün, İslam ilminin tasavvufla yoğrularak Anadolu'ya geliş sürecinde önemli bir elçidir. Tüm bu evliyaların bir kişide temsil edilmesi ve anlatılması açısından Şeyh Şaban-ı Veli bir fırsattır diye düşünüyorum." dedi.

Kastamonu'nun birçok turizm dalında olduğu gibi inanç turizminde de iddialı şehirler arasında olduğuna işaret eden Vali Karadeniz, "İnanç turizmi bakımından gelenlerle diğer turizm dallarında ilimize gelenleri kıyasladığımızda ne kadar haklı olduğumuz görülmektedir. Kastamonu'ya gelen hemen herkes burayı ziyaret edip, ondan sonra diğer yerleri geziyor. Kastamonu turizmi ilerleyecek ve gelişecekse, inanç turizmi bu gelişmenin içinde önemli bir yere sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de Şeyh Şaban-ı Veli'yi dünyanın tanıdığına dikkati çekti.

Birçok kişinin külliyeye gelerek manevi havayı teneffüs ettiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak için gayret gösteriyoruz. Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin dediği gibi, 'Gelişlerini güle güle, gidişlerini güle güle' yapmalarını sağlamak için bugüne kadar hep birlikte çalıştık. Daha yapacak çok işlerimiz var. Sadece imar anlamında değil, Kastamonu'nun her özelliğini, her değerini, bu manevi havayı en iyi şekilde Türkiye'ye yaymak hem görevimiz hem de amacımız olmalıdır. Bundan sonra da herkes üzerine düşeni yapacaktır."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise veliliğin kültürde ve sosyal hayatta çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Kastamonu'da 28 yıldır Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Vidinlioğlu, "Burası gerçekten önemli bir yer. Bunun için ne yapsak, ne kadar çalışsak, ne kadar geliştirsek azdır. Tarihi Kastamonu'nun özgün, otantik, eski şekline dönüştürülerek adeta film tiyatrosu gibi bu işin meraklılarına, sevenlerine, kültür turizmcilerine sunulması gerekiyor. Gerçekten Kastamonu'da çok önemli bir potansiyel var." diye konuştu.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından külliyede bulunan müze gezildi.

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