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28 yaşındaki gurbetçi tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’a tatil için gelen 28 yaşındaki gurbetçi genç, tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Zonguldak’a tatil için gelen 28 yaşındaki gurbetçi genç, tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu. 140 kilo ağırlığıyla hastaneye başvuran genç, tüp mide ameliyatı sonrası bir haftada 10 kilo verdi. Sağlık turizminin önemine değinen hastane başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, "Bu cerrahinin obez hastalar için oldukça yüz güldürücü sonuçları vardır. Bundan sonraki hastalarımız için başarılı ameliyatlar olacaktır" dedi.
Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 28 yaşındaki M.K., bir süredir fazla kilolarından dolayı duyduğu rahatsızlığını bir yakınına bahsetti. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında araştırma yapan genç, hastaneye başvurarak fazla kilolarından kurtulmak istediğini söyledi. Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven tarafından muayene edilen gence tüp mide ameliyatı uygulandı.
Ameliyat sonrası bir haftalık süreçte 10 kilogram veren M.K.’nın ameliyat ve tedavi süreci de başarılı geçti. Almanya’da yaşayan tanıdıklarına BEÜ’yü tavsiye edeceğini ifade eden M.K., yaz tatilinin ardından yaşadığı ülkeye geri dönecek.
"Örnek teşkil etmesi üniversitemiz için gurur verici"
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven hastanın tedavi sürecini gazetecilere şöyle aktardı:
"Erkek hastamız 140 kilogram. Almanya’nın Hamburg kentinden obezite ameliyatı için BEÜ’ye başvurdu. Hastamızın BEÜ’yü tercih etmesinin sebebi ameliyat ettiğimiz hastalardan hastanemizi öğrenmesi. Hastanemize telefonla ulaştı. Hastamızı yatırdık. Hazırlıkları yapıldı. Hastamıza ameliyat kararı verdik. Tüp mide ameliyatı yaptık. Şifa ile ikinci günde taburcu ettik. Birinci haftasında yaklaşık 10 kilogram verdi. Şu anki beslenmesi, yara yeri olsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Almanya’ya şifa ile geri dönüyor. Yurt dışından bu tür hastaların örnekleri var. Irak’tan, Azerbaycan’dan hastalarımız geliyor. Bu tür operasyonların üniversitemizde yapılıyor olması tanınmış olması sağlık turizmi açısından çok iyi. Bu bölge için çok iyi, bölgenin tanınması açısından hastaların gelip örnek teşkil etmesi bizim üniversitemiz için de gurur verici bir şey."
"Sağlık turizmi son yıllarda önemli düzeye gelmiştir"
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap ise gazetecilere yaptığı açıklamada obezite cerrahisinin son yıllarda populer olduğuna vurgu yaptı. Obez hastaların zayıflamasında alternatif tedavilerden biri olan obezite cerrahisini hastanede başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Özdolap, "Şenay Özdolap, "Batı Karadeniz Bölgesi’nde obezite cerrahisini yapmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Obezite cerrahisi son yıllarda oldukça populer bir cerrahi seçeneği. Özellikle obez hastalarımızın zayıflamaları için alternatif tedavilerden bir tanesidir. Bu ameliyatı da başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu hastamız yurt dışından obezite cerrahisini gerçekleştirmek üzere gelmiş bir hastamız. Gayet başarılı bir ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrasında da hastamız gayet mutlu ve sağlıklıdır. Hastamızla ilgili ameliyat sonrası herhangi bir sorun yoktur. Bu cerrahinin obez hastalar için oldukça yüz güldürücü sonuçları vardır. Bundan sonraki hastalarımız için başarılı ameliyatlar olacaktır. Sağlık turizmi açısından oldukça önemli. Yurt dışında yaşayan hastaların Türkiye’ye özellikle bölgemizde ameliyatı tercih etmeleri yada diğer tedavi yöntemlerini tercih etmeleri oldukça önemli. Bu hem ülkemizi, bölgemizi ve hekimlerimizi yurt dışında tanıtmak adına oldukça önemli. Aslında son yıllarda sağlık turizmi oldukça önemli düzeye gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

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