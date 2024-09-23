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  4. 28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.09.2024 17:49
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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir özel okulda akılalmaz bir cinsel taciz vakası yaşandı. İddialara göre, kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürerek taciz etti. Defalarca kez yaşanan bu durumun üzerine öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" savunmasında bulunan öğretmene 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir özel kolejde görev yapan 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni bir öğrencisini evine götürüp defalarca cinsel istismarda bulundu.

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14 YIL 7 AY HAPİS CEZASI!

İspanyolca öğretmeni kadına 14 yıl 7 ay ceza verildi.

İddiaya göre, durumu öğrencinin babası fark ederek savcılığa başvurdu.

Gözaltına alınan öğretmen 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" diyerek kendini savunsa da tutuklanmaktan kurtulamadı.

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4 ay tutuklu kalan öğretmenin yargılanmasına geçildikten sonra tahliye edildi.

İspanyolca öğretmenine 14 yıl 7 ay ceza hapis cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
okul öğrenci cinsel taciz
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