28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

Ekol TV'nin haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir özel kolejde görev yapan 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni bir öğrencisini evine götürüp defalarca cinsel istismarda bulundu.
İspanyolca öğretmeni kadına 14 yıl 7 ay ceza verildi.
İddiaya göre, durumu öğrencinin babası fark ederek savcılığa başvurdu.
Gözaltına alınan öğretmen 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" diyerek kendini savunsa da tutuklanmaktan kurtulamadı.
4 ay tutuklu kalan öğretmenin yargılanmasına geçildikten sonra tahliye edildi.
İspanyolca öğretmenine 14 yıl 7 ay ceza hapis cezası verildi.