28 yaşındaki sumo güreşçisi koronavirüsten öldü

Japonya Sumo Birliği’nden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

20'Lİ YAŞLARDA İLK ÖLÜM

Genç ismin Japonya’daki profesyonel sumo liginden hayatını kaybeden ilk sporcu olduğu belirtilirken, ayrıca ülke genelinde koronavirüsten ölen 20'li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı.

2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.

Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.



