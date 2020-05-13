HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 28 yaşındaki sumo güreşçisi koronavirüsten öldü

28 yaşındaki sumo güreşçisi koronavirüsten öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldü. 28 yaşındaki sporcunun ülke genelinde Kovid-19'dan ölen 20'li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı.

28 yaşındaki sumo güreşçisi koronavirüsten öldü

Japonya Sumo Birliği’nden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

20'Lİ YAŞLARDA İLK ÖLÜM

Genç ismin Japonya’daki profesyonel sumo liginden hayatını kaybeden ilk sporcu olduğu belirtilirken, ayrıca ülke genelinde koronavirüsten ölen 20'li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı.

2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.

Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
"Yeni hastalık" nedeniyle 30 çocuk hastaneye kaldırıldı"Yeni hastalık" nedeniyle 30 çocuk hastaneye kaldırıldı
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
Super Mario'yu bile tutukladılar!

Super Mario'yu bile tutukladılar!

"Yeni hastalık" nedeniyle 30 çocuk hastaneye kaldırıldı

"Yeni hastalık" nedeniyle 30 çocuk hastaneye kaldırıldı

Çin'de ikinci dalga paniği!

Çin'de ikinci dalga paniği!

Almanya sınır kontrollerini gevşetecek

Almanya sınır kontrollerini gevşetecek

Alanya'yı tehdit eden Büyükelçiye tepki

Alanya'yı tehdit eden Büyükelçiye tepki

İran'dan ABD'ye gözdağı: Askeri müdahalesine sert cevap verilecek

Trump'a o kararı sonrası gözdağı: Sert cevap verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.