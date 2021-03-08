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28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

08.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

Adana’da hırsızlık, yağma ve kasten adam öldürme suçlarından toplam 28 yıl 7 ay hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezası alan Alperen A.’yı (22) ve “kasten adam öldürme” suçundan 14 yıl hapis cezası alan Ümit T.’yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da hırsızlık, yağma ve kasten adam öldürme suçlarından toplam 28 yıl 7 ay hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezası alan Alperen A.’yı (22) ve “kasten adam öldürme” suçundan 14 yıl hapis cezası alan Ümit T.’yi (24) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Alperen A.’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı, Ümit T.’nin ise Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallelesi’nde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis bu bilgi üzerine iki adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında iki hükümlü de infaz dedektifleri tarafından yakalandı.
Emniyete getirilen hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü.

28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

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