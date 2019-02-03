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28 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’de çeşitli suçlardan dolayı 28 yıl 6 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların infazına yönelik çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan dolayı 28 yıl 6 ay kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların infazına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak’ta arama yapan polis ekipleri, yağma, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma ve benzeri hırsızlık suçlarından aranan cezaevi firarisi G.K. adlı firari şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde G.K.’nin hırsızlık suçundan 28 yıl 6 ay kesinleşmiş ağır hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K. daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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