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28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

26.06.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. 46 yaşındaki hükümlü şahsın "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arandığı bildirildi.

28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hurda ve ikinci el malzeme satımı yapan iş yerlerine yönelik denetimde, "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla hurda ve ikinci el malzeme satımı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

40 iş yerinde yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi satın alan iş yeri sahiplerine adli, iş yeri çalışma ruhsatı olmayan ve malzeme alım satım belgesi düzenlemeyenlere ise idari işlem yapıldı.

115 şahsın sorgulandığı denetimde, "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E de (46) yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. (AA)

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