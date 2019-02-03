28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, evinin önünde yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Güney Keretli, polis ekiplerince evinin önünde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keretli, cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güney Keretli ile ilgili araştırma yaptı. Ekipler, dün öğleden sonra Keretli'nin İzmit'e bağlı Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak'taki evine operasyon düzenledi. Hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'nitelikli yağma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hırsızlık' suçlarından toplam 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keretli, evinin önünde yakalanarak, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilen Güney Keretli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Teröristim ben, çekin. Ben teröristim" dedi.



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