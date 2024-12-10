MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminin fragmanındaki bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminin fragmanındaki bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"28 Years Later" hayranları yayınlanan yeni fragmanda gösterilen zombinin kim olduğuna dair yorumlarda bulunuyor. Peki, bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminin fragmanındaki bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

"28 Yıl Sonra" filminin fragmanı sosyal medyayı salladı. Danny Boyle ve Alex Garland'ın imzasını taşıyan "28 Yıl Sonra" filminden ilk fragman geldi!

Devam filmi, Haziran 2025'te sinemalarda vizyona girecek. Fragmanda bir tarlada zombinin gösterildiği sahneyle seyirciler şaşkına döndü.

Peki, bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

Ekran görüntüsü 2024-12-10 152150

Evet, bu Cillian Murphy! Ya da en azından hayranlar böyle düşünüyor!

X (eski adıyla Twitter) platformunda, hayranlar, Cillian'ın karakteri Jim'in zombileşmiş haline olan benzerliğini hızla paylaştılar.

Hayranlar şu şekilde yazdılar: "Abi, bu adam Cillian Murphy'ye ne yapmış?" "Bizim Cillian Murphy'yi görmemiz"; "Bu Cillian Murphy mi?" "Cillian Murphy'nin enfekte olmuş hali için mükemmel bir ürkütücü havası var", "Tanrım, sonunda! Cillian Murphy'yi böyle geri döneceğini beklemiyordum! Şok oldum!!!"

Ocak ayında, 48 yaşındaki Cillian, bir kez daha bu popüler zombi serisinde yer alacağına dair çıkan spekülasyonlara yanıt vermişti. Oyuncu "onlarla tekrar çalışmayı çok isterim" demişti.

Ekran görüntüsü 2024-12-10 153323

28 YEARS LATER KONUSU

Sony Pictures, Danny Boyle'un "28 Years Later" filminden ilk fragmanı yayınladı. Film, Boyle'un yönettiği 2002 yapımı ikonik film "28 Gün Sonra"nın ve orijinal ekibin yer almadığı devam filmi "28 Hafta Sonra"nın ardından geliyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-10 152941

Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçti ve şimdi hâlâ acımasızca uygulanan bir karantinanın altında olan bazı kişiler, enfekte olanlar arasında var olmanın yollarını buldu.

Hayatta kalanlardan bir grup, ana karaya tek ve sıkı bir şekilde korunan bir geçitle bağlanan küçük bir adada yaşıyor. Gruptan biri, anakaranın karanlık bir görev için adadan ayrılıp ana karaya gittiğinde, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.

Anahtar Kelimeler:
Cillian Murphy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Erdoğan terör örgütlerinin adını tek tek sayarak mesaj verdi

Erdoğan terör örgütlerinin adını tek tek sayarak mesaj verdi

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.