28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminin fragmanındaki bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

"28 Yıl Sonra" filminin fragmanı sosyal medyayı salladı. Danny Boyle ve Alex Garland'ın imzasını taşıyan "28 Yıl Sonra" filminden ilk fragman geldi!

Devam filmi, Haziran 2025'te sinemalarda vizyona girecek. Fragmanda bir tarlada zombinin gösterildiği sahneyle seyirciler şaşkına döndü.

Peki, bu oyuncunun kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?

Evet, bu Cillian Murphy! Ya da en azından hayranlar böyle düşünüyor!

X (eski adıyla Twitter) platformunda, hayranlar, Cillian'ın karakteri Jim'in zombileşmiş haline olan benzerliğini hızla paylaştılar.

Hayranlar şu şekilde yazdılar: "Abi, bu adam Cillian Murphy'ye ne yapmış?" "Bizim Cillian Murphy'yi görmemiz"; "Bu Cillian Murphy mi?" "Cillian Murphy'nin enfekte olmuş hali için mükemmel bir ürkütücü havası var", "Tanrım, sonunda! Cillian Murphy'yi böyle geri döneceğini beklemiyordum! Şok oldum!!!"

Ocak ayında, 48 yaşındaki Cillian, bir kez daha bu popüler zombi serisinde yer alacağına dair çıkan spekülasyonlara yanıt vermişti. Oyuncu "onlarla tekrar çalışmayı çok isterim" demişti.

28 YEARS LATER KONUSU

Sony Pictures, Danny Boyle'un "28 Years Later" filminden ilk fragmanı yayınladı. Film, Boyle'un yönettiği 2002 yapımı ikonik film "28 Gün Sonra"nın ve orijinal ekibin yer almadığı devam filmi "28 Hafta Sonra"nın ardından geliyor.

Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçti ve şimdi hâlâ acımasızca uygulanan bir karantinanın altında olan bazı kişiler, enfekte olanlar arasında var olmanın yollarını buldu.

Hayatta kalanlardan bir grup, ana karaya tek ve sıkı bir şekilde korunan bir geçitle bağlanan küçük bir adada yaşıyor. Gruptan biri, anakaranın karanlık bir görev için adadan ayrılıp ana karaya gittiğinde, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.