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28 yıllık polis memuru, OnlyFans hesabı meslektaşları tarafından keşfedilince istifa etmek zorunda kaldı! Bir de tazminat ödedi

25.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşayan bir polis memuru meslektaşlarından sakladığı OnlyFans hesabının keşfedilmesi üzerine işini bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. OnlyFans hesabı üzerinden müstehcen pozlarını satarak para kazanan eski polis memuru, işinden istifa etmek ve 30 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldığını söyledi.

28 yıllık polis memuru, OnlyFans hesabı meslektaşları tarafından keşfedilince istifa etmek zorunda kaldı! Bir de tazminat ödedi

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki eski polis memuru Melissa Williams, 2020 yılının Mayıs ayında OnlyFans hesabını açtı. Eşiyle birlikte cinsel hayatlarına ilişkin özel fotoğraflarını paylaşan eski polis memuru, hesabı sayesinde cinsel hayatlarının renklendiğini ve iş stresinden uzaklaştığını belirtti. OnlyFans'ta Lexi Bella takma adıyla paylaşımlar yapan Williams kendisinin ve eşinin samimi anlarını çektiği gönderilerini yayınlıyordu. Ancak Williams’ın OnlyFans’ta popüler olması mesleğini direkt olarak etkiledi.

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“KİŞİSEL SEKS HAYATIM TAMAMEN AYRIYDI”

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28 yıl süresince polis teşkilatının bir üyesi olarak çalışan iki çocuk annesi Williams, OnlyFans hesabının meslektaşları tarafından keşfedilmesiyle yarıda kesildi. NY Post'un aktardığına göre Willams, yıllardır emek verdiği polis teşkilatından ayrılırken 30 bin dolarlık tazminatı ödemek zorunda kaldığını belirtti.

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OnlyFans hesabı keşfedildikten sonra şeflerinin adeta yatak odasını gözetliyormuş hissini yaşadığını belirten Williams, "Kişisel seks hayatım tamamen ayrıydı ve iş yerindeki sorumluluklarımı yerine getirmeme hiçbir zaman engel olmadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika OnlyFans
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