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2800 yıllık "Çift Aslan" heykeli evine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Niğde'de Göllüdağ'da 1933 yılında bulunan ve kentte müze olmaması nedeniyle yıllarca Kayseri'de sergilenen geç Hitit dönemine ait 2800 yıllık "Çift Aslan" heykeli, Niğde'ye nakledildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 1933 yılında Göllüdağ'da bulunan geç Hitit dönemine ait 2800 yıllık "Çift Aslan" heykeli, Niğde Müzesi'nde sergilenecek.

Çiftlik ilçesi Kömürcü köyü yakınlarında 2 bin 172 metre rakımlı büyük bir tepeye kurulan geç Hitit dönemine ait yerleşkede 1933 yılında bulunan "Çift Aslan" heykeli, o dönemde Niğde'de müze olmamasından dolayı Kayseri Müzesi'ne gönderildi.

Heykel, yapılan girişimler sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün onayıyla Niğde Müzesi'ne nakledildi. Gerekli alt yapı çalışmasının ardından eser, teşhir edilecek.

Dış kapıdaki kolonları destekleyen ve altı parçadan oluşan heykel, beyaz andezit taşına işlenmiş 1 metre genişliğe, 1,5 metre yüksekliğe ve 2 metre uzunluğa sahip.

Omuzları, ayakları, göğüsleri kaslı bir yapıya sahip ve yeleli şekilde işlenen, ağızları tehditkar şekilde açık olan aslanlar, yandan bir yarım ve kabartma daire gibi görünüyor.

Müzeyi gezen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin Anadolu arkeolojisini yansıtan önemli mekanlardan olduğunu söyledi.

Müzenin gerek içerisindeki ünik eserler gerekse eserlerin teşhir ve tanzimi açısından öne çıktığını belirten Şimşek, 2003'te Avrupa'da yılın müzesine aday gösterildiğini ve ilk üçe kaldığını anımsattı.

Şimşek, 1933'te Göllüdağ'daki kazı çalışmalarında bulunan "Çift Aslan" heykelin, Niğde Müzesi'ne kazandırıldığını anlatarak, "Bu eserin ilimiz müzesine yakıştığını ve burada sergilenmesinin uygun olacağını düşündük. Yapmış olduğumuz girişimler ve çalışmalar sonucu bu eserimizi Niğde Müzesine kazandırdık." dedi.

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Çift başlı kapı aslanı Kayseri Müzesi müze Niğde Vali Yılmaz Şimşek

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