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285 gram doğdu, yaşama tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Dünyaya 285 gram olarak gelen ve hayata tutunan prematüre bebek Elçin İnal, 8 ay süren süren tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi - Aylardır bebekleriyle evlerine gidebilmeyi bekleyen anne ve baba, evlatlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor - Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale: - "Bebek Elçin, ülkemizde en düşük doğum ağırlıklı olarak dünyaya gelip yaşayan ilk bebektir" - Baba Ebubekir İnal: - "Maddi durumumuz olmadığı için devletimiz tarafından hastane ücretinin tamamı karşılandı. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz her zaman var olsun"

ANKARA/ŞIRNAK (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN/ŞİMAL MÜLDÜR - Dünyaya 285 gram olarak dünyaya gelen ve yaşama tutunan prematüre bebek Elçin İnal, 8 ay süren süren tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesindeki evlerine bebekleriyle dönmenin mutluluğunu yaşayan İnal ailesi, tedavi ile 4 kilo 160 gram ağırlığına ulaşan evlatlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Elçin İnal, 21 yaşındaki anne Bişenk ile 32 yaşındaki baba Ebubekir İnal'ın ikinci çocuğu olarak 28 Mart 2018'de dünyaya geldi. Anne Bişenk'in erken doğumunu başlayınca Silopi Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek Elçin, ilk bakımı yapıldıktan sonra ambulansla Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan Elçin, uzun soluklu bir tedaviye alındı.

Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale ve ekibi tarafından tedavi edilen ve bakımı yapılan Elçin, bu süreçte 33 gün solunum cihazına bağlı kaldı. İlk günlerde damar yoluyla beslenen Elçin'in beslenmesi kademeli olarak artırıldı.

Beyin ultrasonu ve ekokardiyografisi normal olarak çıkan Elçin'e bir kez göz içi ilaç enjeksiyonu gerçekleştirildi. Oksijen ihtiyacının kalmaması ve anne sütüyle yeterli miktarda beslenmeye başlaması üzerine Elçin bebek, 4 kilo 160 grama ulaştı ve taburcu edildi.

Aylardır bebekleriyle evlerine gidebilmeyi bekleyen anne ve babası ise evlatlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

- Elçin bebek 4 kiloya ulaştı

Batman'daki özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım uzmanı Dr. Yusuf Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebek Elçin, ülkemizde en düşük doğum ağırlıklı olarak dünyaya gelip yaşayan ilk bebektir." dedi.

Dünyaya 285 gram olarak gelen Elçin bebeğin takip ve tedavisini yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaptıklarını anlatan Kale, bebeğin kilosunun 4 kilo 160 grama ulaştığını aktardı. Dr. Kale, sağlık durumu iyi olan bebeğin taburcu edildiğini söyledi.

Baba Ebubekir İnal ise zor günler yaşadıklarını ama artık ailesi için mutlu günlerin başladığını vurgulayarak "Devletimize teşekkür ediyorum. Maddi durumumuz olmadığı için devletimiz tarafından hastane ücretinin tamamı karşılandı. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz her zaman var olsun." şeklinde konuştu.

Anne Bişenk İnal da tüm sağlık çalışanlarına ve yetkililere teşekkür ederek mutlu olduğunu dile getirdi.

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