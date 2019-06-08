HABER

28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da, hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler (23) yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler (23) yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği tahmin edilen Güler'in, olaydan önce Instagram’dan dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosunu takipçileriyle paylaştığı belirlendi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler’in oğlu olduğu öğrenilen Hakan Baldur Güler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güler'in intihar ettiği üzerinde duruyor. Daha önce de intihara teşebbüs ettiği belirtilen Güler'in psikolojik sorunları olduğu, yaşadığı evde antidepresan ilacının bulunduğu bildirildi.
OLAYDAN ÖNCE 'KARA TOPRAK' PAYLAŞIMI
İzmirli olduğu belirtilen, 2015 yılında üniversiteye başlayan Hakan Baldur Güler'in olaydan önce, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaşımda bulunduğu belirlendi. Güler'in, dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosu ile Norveçli müzisyen Einar Selvik'in Snake Pit Poetry-Skaldic Mode adlı eserini takipçileriyle paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Yalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralıYalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldıİçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.