29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın kısaca NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nda yeni bir düzenleme yapıp sadece Meksika’yla anlaşarak Kanada’yı saf dışı bırakabileceği tehdidinin Kanadalı yetkililer arasında panik havası yarattığını yazıyor. Gazete, Kanada’nın NAFTA’daki rolünü korumak için harekete geçen ve Avrupa’ya yaptığı resmi ziyaretleri yarıda kesip Washington’a gelen Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’ın Cuma gününe kadar ülkesinin anlaşmaya katılıp katılmayacağı konusunda karara varması gerektiğini bildiriyor. Habere göre Kanada’nın, Trump’ın yeniden düzenlediği anlaşmaya imza atmaktan başka seçeneği olmayabilir. Bunun nedeni, yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen 25 yılda Kuzey Amerika’da otomotivden gıdaya birçok sektörün arz ve talep zincirinin NAFTA’ya bağlı olması. Otomotiv sektörü uzmanları, Kanada’sız bir Kuzey Amerika ticaret anlaşmasının Amerikan otomobil firmalarının fiyatlarını yükseltmesine neden olacağını, bunun da yabancı markalar karşısında Amerikan otomobillerinin rekabet gücünü kıracağını söylüyor. Öte yandan Trump, Kanada’nın kararsızlığının Cuma gününe kadar sürmesi durumunda önce Meksika’yla anlaşıp daha sonra Kanada’yla farklı bir anlaşma imzalanabileceğini kaydetti. Ancak iktisatçılar, üç ülkenin de katılımıyla imzalanacak tek bir anlaşma yerine iki ayrı anlaşma yapılmasının Kuzey Amerika ekonomisinde aksaklıklara neden olacağı uyarısında bulunuyor.

Wall Street Journal ise Florida eyaletinde Kasım’da yapılacak valilik seçimlerinden önce dün yapılan ön seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adaylığını kazanan Ron DeSantis ve Demokrat Parti’nin adaylığını alan Andrew Gillum’un Amerikan siyasi yelpazesinin iki uç noktasını temsil edeceklerini yazıyor. Gazete, Amerikan tarihinde ideolojik açıdan ilk kez bu kadar taban tabana zıt fikirleri savunan iki adayın karşı karşıya geleceği Florida valilik yarışının, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Floridalı seçmenlerin tercihlerinde belirleyici rol oynayabileceği yorumunda bulunuyor. Bunun nedeni, Cumhuriyetçi muhafazakâr aday Ron DeSantis’in Başkan Trump, Demokrat ilerici aday Andrew Gillum’un ise bağımsız senatör Bernie Sanders tarafından desteklenmesi. İki aday da partilerinin yerleşik düzenini alt üst eden ve parti içi dinamikleri kökünden değiştiren siyasetçiler olarak tanınıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin ılımlı eğilimlerden sapıp Trump eksenine kayması, Demokrat Parti’deyse Hillary Clinton’ın 2016 başkanlık yarışını Trump’a kaybetmesi üzerine sola yönelme çağrılarının ağırlık kazanması, Kasım’daki Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve Kongre’de kimin çoğunluğu ele geçireceği üzerinde etkili olacak.

Wall Street Journal bugün ayrıca Başkan Trump’ın Google’ı kendisi hakkında yapılan aramalarda olumlu haberleri kasten geri planda tutup olumsuz olanları öne çıkarmakla suçladığını yazıyor. Habere göre Trump, Twitter’da paylaştığı mesajında, “solcu medya” olarak suçladığı Google, Facebook ve Twitter’ın muhafazakârların sesini kıstığını, olumlu haberleriyse kamuoyundan sakladığını yazdı. Trump, daha sonra aynı konuda Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada bu üç internet devinin çok tehlikeli sularda yüzdüğü ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Trump ayrıca bu üç firmanın gereken değişiklikleri yapmamaları durumunda hükümetin devreye girebileceğinin sinyalini de verdi. Öte yandan Google’dan bir sözcü, arama sonuçlarının herhangi bir siyasi ideolojiye yönelik önyargılara göre belirlenmediğini, firmanın hiçbir zaman siyasi görüşler üzerinde manipülasyon yapmak için arama sonuçlarında sıralamaya gitmediğini kaydetti. Öte yandan gazete, 5 Eylül’de Facebook’un yöneticilerinden Sheryl Sandberg ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin Senato İstihbarat Komisyonu’nda Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda ifade vereceklerini, Senato’daki oturumda Facebook ve Twitter’ın liberal görüşlere öncelik verdiği suçlamalarının da gündeme gelmesine kesin gözüyle bakıldığını bildiriyor.