29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, İsrail'in İran'ı, müttefiklerini yüksek teknoloji ürünü silahlarla donatmaya çalışmakla suçladığını yazıyor. Habere göre İsrail, İran'ın Arap müttefiklerine hassas güdümlü füze, İHA ve diğer gelişmiş silahlar sağlamasını engellemek için son haftalarda Ortadoğu çapında bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılar, İran ve İsrail arasında devam eden gölge savaşın tırmandığının ve daha geniş çaplı bir yüzleşmeye yol açabileceğinin göstergesi. İsrail, haftasonunda 18 saat içinde Suriye ve Irak'a düzenlediği hava saldırılarında İran'ın eğittiği iki militanı ve İran destekli Iraklı bir milis komutanını öldürdü, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir büroya ise İHA'yla saldırdı. İsrail, İran'ı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Lübnan'a uzanan bölgede silah tedarik hattı kurmaya çalışmakla suçluyor. İsrail'in sadece birini doğruladığı saldırılar, İran'ın müttefiklerine, İsrail sınırlarında akıllı füze filosu oluşturulmasına izin verilmeyeceği sinyali gönderiyor. İranlı yetkililerse İsrail'in saldırılarının yanıtsız kalmayacağını kaydetti. İran, füze teknolojisi transferi yaptığını doğrulamış değil. Ancak konuya ilişkin bilgi sahibi İranlı bir kaynak, son bir yıl içinde İran'ın Suriye ve Irak'ta verdiği kara eğitimlerinin yerini müttefikleri yüksek teknoloji ürünü silahlarla donatmanın aldığını söylüyor. İran, sosyal karmaşa ve silahlı çatışmaların zayıflattığı Arap ülkelerinde yerel güçlerle sağlam bağlar kurarak İsrail'e yönelik tehditleri arttırma ve etki alanını genişletme taktiği güdüyor.

New York Times bugün ayrıca dünyanın birçok bölgesinde halen devam eden orman yangınlarıyla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Amazon ormanlarındaki yangınlar nedeniyle Brezilya'yla uluslararası toplum arasında kriz çıktığını, daha önce nadiren yangın çıkan bölgelerdeki geniş çaplı yangınların da ciddi kaygı yarattığını yazıyor. Habere göre Orta Afrika'daki dev savanlarda ve Sibirya'nın Kuzey Kutup bölgesindeki ormanlarda çıkan dev yangınlar, iklim değişikliğinin yangınları körüklediği yönündeki kaygıları tırmandırıyor. Yaz aylarında Sibirya ve Alaska'da çıkan yangınlar, yüzbinlerce hektarlık karlı orman ve tundranın kül olmasına yol açtı. Uzmanlar, bu bölgelerdeki bitki örgütüsünün kalıcı olarak değişime uğramasından kaygı duyuyor. Kuzey Kutbu'nun Dünya'nın geri kalanına kıyasla iki kat daha hızlı ısınması, bazı araştırmalara göre yıldırım sayısını arttırıyor. Yıldırım düşmesi ise özellikle ücra bölgelerde orman yangını çıkmasının önde gelen nedenlerinden biri. Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde çıkan yangınların kaygı verici olmasının bir nedeniyse ağaçlarla beraber turba adı verilen ve zemini kaplayan kömürleşmiş yosunsu örtünün de yanması. Uzmanlar, turba yangınlarından çıkan karbon miktarının çok daha fazla olduğunu söylüyor. Küresel ısınmanın kuzey bölgelerde zemini kaplayan nemi kurutmasıysa turba yangınlarının bundan böyle daha da artacağına işaret ediyor.