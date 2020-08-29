HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 19:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti, bin 549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

29 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde."

tablo

29

28 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, bin 517 kişiye koronavirüs tanısı konulmuştu.
koca

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
'PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tutuyor''PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tutuyor'
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Sokağın girişi kapatıldı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Sokağın girişi kapatıldı
Sincar İlçesi Kaymakamı: PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tutuyor
'PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tutuyor'
Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti! Haberi alınca kendini araçtan atan anne yaralı
Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti!
Dışişleri'nden, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Türkiye'den Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Son dakika! Maltepe'de ormanlık alanda yangın
Maltepe'de 4 günde 4. orman yangını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.