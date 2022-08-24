30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle 29 Ağustos'un yarım gün tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışan vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü tatil olacak?

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos resmi tatil değildir.

29 Ağustos Pazartesi günü herhangi bir tatil olmayacak. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları 29 Ağustos'ta tam gün çalışacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir ve bu sene salı gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRİLİR Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu sebeple gözler hafta sonu tatili ile 29 Ağustos tarihlerine çevrilmedi. Şu an için Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi gibi bir konu gündemde yer almıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

