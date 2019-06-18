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"29. Akbank Caz Festivali"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

"Pozitif" iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, bu yıl 17-27 Ekim arasında müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek olan "Akbank Caz Festivali", 17-27 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, cazın farklı renklerini bir araya getiren festival kapsamında, 22 Ekim'de Danimarkalı müzisyen Jakob Bro ve grubu Jakob Bro Trio, Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde sahne alacak.

Festival kapsamında, 50. yılını kutlayan ve 1969 yılından bugüne bin 600'ün üzerinde albümü müzikseverlerin beğenisine sunan ECM Records sanatçılarına özel farklı kuşaklardan müzisyenlerin yer aldığı bir seçki, İstanbullu cazseverlerle buluşacak.

Ayrıca, 19 Ekim'de Akbank Sanat'ta kontrbasın usta ismi ve besteci Mats Eilertsen, Harmen Fraanje ve Thomas Stronen'den oluşan Kuzey Avrupa cazının önde gelen topluluklarından biri olan "Mats Eilertsen Trio" ile festivalde sahne alacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması "Pozitif" iş birliğiyle gerçekleştirilen "29. Akbank Caz Festivali"nin açıklanan programı kapsamında ayrıca, Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle 24 Ekim'de Babylon'da cazın efsanevi sanatçılarından, klarnetçi, saksafoncu, besteci ve emprovizatör Louis Sclavis, müzikseverlerle buluşacak.

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Akbank Caz Festivali

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