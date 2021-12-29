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29 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

29.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin 29 Aralık akşamki sonucu merak konusu oldu. Şans Topu çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde tamamlanıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

29 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

Şans Topu çekilişi binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. Oldukça rağbet gören Şans Topu çekiliş sonuçlarına, haberimizde yer verdiğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

29 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

29 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU BELLİ OLDU MU?

29 Aralık Şans Topu çekilişi henüz tamamlanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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