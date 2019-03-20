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29 bin 888 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılının ilk 3 ayında 29 bin 888 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirdi.Ankara’da uyuşturucu tacirlerine, satıcılara ve torbacılara göz açtırılmıyor.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılının ilk 3 ayında 29 bin 888 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirdi.

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine, satıcılara ve torbacılara göz açtırılmıyor. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılının ilk üç ayında 29 bin 888 adet sentetik eczane malzemesi yakaladı. Narkotik ekipleri geçtiğimiz haftalarda Ankara’da hava destekli “Kale” operasyonu düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda çeteye çalışan torbacıların özellikle madde kullanmaya açık kişileri bu tip sentetik ecza ürünleri ile alıştırıp uyuşturucuya bağımlı hale getirdikleri belirtilmişti. Ankara Narkotik ekipleri 2018 yılında toplamda 40 bin 911 adet sentetik ecza malzemesi yakalamıştı.

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