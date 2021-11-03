29 bin 896 işçi alınacak! En az ilkokul mezunu şartı aranıyor...

Türkiye İş Kurumu, Vücut Mensubu alım ilanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların ilk olarak esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve gelen sayfada “Meslek” kısmına “Gövde İşçisi” yazarak orta tuşuna tıklaması gerekmekte. Sonrasında oluşturulan sayfada vücut çalışanı alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecek.

İŞKUR İŞ İLANINA NASIL BAŞVURULUR?

İlana girmeden önce İŞKUR üstünden müracaatta bulunacakların öncelik İŞKUR sayfasına üye girişi yapmaları ve özlük bilgilerini doldurmaları gerekmekte. İlana müracaat basamağında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını istiyor.

Ayrıca giriş basamağında E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak da mümkün.

Bu etapları tamamladıktan sonrasında listelenen ilanlara giriş yapmalısınız.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 ile 45 yaş arasında olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Minimum ilköğretim mezunu,

Vardiyalı emek harcama sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafınca B Sınıfı sürücü dokümanına haiz adaylar aranmaktadır.

BEDEN İŞÇİSİ (VÜCUT ÇALIŞANI) NEDİR?

Vücut Çalışanı (Beden İşçisi) kas enerjisini kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kolay personellik aletlerini lüzumlu yerlerde kullanan ve rastgele bir işte fiyat karşılığında çalışan kişilerdir.

