29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 9. Dönem POMEM başvuru tarihi bekleniyor!

2023 yılında polis olmak isteyen vatandaşlar 29. Dönem POMEM başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Gözler, başvuru için Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. eçtiğimiz yıl POMEM’e 6 bin 400 lisans, bin 600 ön lisans mezunu aday kabul edilmişti. Peki 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dönem POMEM başvuruları için henüz herhangi bir açıklama yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu bekleniyor. Kılavuzun yayımlanması ile detaylar belli olacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.

POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;

T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak. Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak. Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak. Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

