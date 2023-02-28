POMEM sonuçları adaylar tarafından sıklıkla takip ediliyor. POMEM sonuçlarının online olarak açıklanması bekleniyor. Sınavda adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Peki 29. dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. dönem POMEM sınav sonuçları bekleniyor...

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ulaşacak.

Adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak veya sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Eğer başarı sıralaması puanında eşitlik olursa sırasıyla KPSS'den alınan puan mülakat puanı, fizi yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Eğer bu puanlarda da eşitlik olursa yaş olarak küçük olan aday seçilir. Adayların mülakatları başarılı olarak tamamlayabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor.

