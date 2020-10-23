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  4. 29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?

29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil günleri de araştırılmaya başlandı. 29 Ekim günü resmi tatil olacak peki 28 Ekim yarım gün mü tatil olacak merak ediliyor. 28 Ekim tatil mi olacak? işte vatandaşların merak ettiği o sorunun yanıtı..

29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?

28 Ekim tatil mi olacak merak eden vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı gelmeden tatil günlerini araştırmaya başladı. Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim tarihinindeki tatili, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim tam gün mü yarım gün mü tatil olacak araştırmasını yapıyor. Resmi tatillerde kapalı olan devlet kurumları ve bankalar bu yıl 29 Ekim Perşembe günü de kapalı olacak. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim tatil mi olacak?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL OLACAK?

Bu yıl 28 Ekim yarım gün mü tatil olacak araştıran vatandaşlar ve öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nın 2020 yılında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında bir tam ve bir yarım gün tatil yapılarak kutlanır.

2020 CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı sonrasında milli bayram ilan edilen Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil merak edenlere 29 Ekim 1925 yılından bugüne resmi tatil olarak kutlandığını belirtelim.

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