CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kırgınlıkları, küskünlükleri, yorgunlukları, imkansızlıkları konuşmayacağız. Bugüne kadar getirdiğimiz ittifak içerisinde, ittifakı yıpratmak isteyen saray çevrelerinin ayak oyunlarına karşı her birimiz, '29 Ekim 2023'e kadar ben yok, biz varız. Mazeret yok çalışmak var. O güne kadar imkansızlık yok, fedakarlık var.' diyeceğiz." dedi.

Özel, CHP İl Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılına gelinen bu süreçte en önemli kazanımları olan demokrasi ve parlamenter sistemin aşındırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Atatürk'ün tek adamdan alıp millete verdiği yetkinin milletin meclisinden alınarak, tırpanlanarak, azaltılarak ve fiilen meclis işlevsiz hale getirilerek tek adama doğru devredilmeye çalışıldığını savunan Özel, "Bugün Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023'e 4 yıl kalmışken bir gerçekle karşı karşıyayız. O günlerde 19 Mayıs'tan Cumhuriyet'in ilan edildiği güne kadar bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verilmişti. Cumhuriyet'i 100'üncü yılında katıksız gerçek demokrasi ve millet iradesiyle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.