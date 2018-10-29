29 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın tıpkı Demokrat Parti’nin önde gelen liderlerine bombalı paket gönderilmesinden sonra olduğu gibi Pittsburgh’daki sinagog saldırısından sonra da ülkeyi birleştirmek yerine partizan söylem ve saldırılarına devam ettiğini yazıyor. Gazete, Cumhuriyetçi yetkililerin özel ortamlarda aylardır Trump’ın kriz anlarında kamuoyunun karşısına ahlaki berraklık ve birlik mesajıyla çıkma becerisi sergileyemediğinden, fikir ayrılıklarını körükleyip ülkeyi daha da bölmeye devam ettiğinden şikayet ettiğini bildiriyor. Habere göre Trump, Yahudi damadı Jared Kushner ve Musevi inancını kabul eden kızı Ivanka’nın ısrarları üzerine Pittsburgh’daki saldırıyı kınayan sert bir açıklama yaptı. Ancak kısa süre sonra partizan tavırlarına geri dönen Trump, günü, beyzbol ligi final maçı hakkında Twitter mesajları paylaşarak tamamlandı. Trump’ın Amerika’nın gündemini sarsan bu iki gelişme karşısında takındığı tavır, Kongre ara seçimlerine bir hafta kala liderlik tartışmalarını yeniden başlattı. Habere göre bazı destekçileri bile Trump’ı bazı hassasiyetleri dikkate almamakla ve öfke dolu söylemiyle ülke gündemini zehirlemekle suçluyor. Gazete, Trump’ın bazı aile fertlerinin Yahudi olmasına ve İsrail’e büyük destek vermesine rağmen örneğin liberalleri destekleyen milyarder George Soros’a yönelik saldırılarının Yahudi liderler arasında rahatsızlık yarattığını kaydediyor. Trump ayrıca kimilerine göre Yahudiler için kod adı olarak kullandığı ve “globalist” olarak tanımladığı bazı kişi ve çevrelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Trump’ın söylemlerinin ara seçimlere çok az zaman kala yeniden mercek altına alınması, Cumhuriyetçi adayların seçimin son dönemecine girildiği şu günlerde yürüttükleri kampanyalarda seçmenler karşısında zorlanmasına yol açabilir.

New York Times bugün ayrıca Cumartesi günü Pittsburgh’da bir sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişiyi öldüren Robert Bowers’ın Yahudi karşıtı söylemlerini paylaşmak için kullandığı aşırı sağcı sosyal medya platformu Gab’i mercek altına alıyor. Gazete, Gab’in iki yıl önce Facebook ve Twitter’a alternatif bir ifade özgürlüğü platformu olarak ortaya çıktığını bildiriyor. Habere göre Gab, kısa süre içinde sinagog saldırganı Bowers gibi beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve neo-Naziler için adeta bir sığınak haline geldi. Geçen hafta Demokrat Parti’nin önde gelen simalarına boru bombası düzenekli paketler gönderen Cesar Sayok’un da Facebook ve Twitter üzerinden nefret ve şiddet söylemleri içeren mesajlar paylaştığı ortaya çıkmıştır. Gazete, ırkçıların uzun yıllardır internette paylaşımlarda bulunduğunu, ancak herkese ifade özgürlüğü ilkesiyle yola çıkan Facebook, YouTube ve Twitter gibi mega platformların dezenformasyon ve nefretin daha hızlı yayılmasına katkıda bulunduğunu kaydediyor. Facebook ve Twitter’ın nefret ve şiddet söylemini kontrol altına alma ve önleme çabaları ise istikrarlı olmadığı için birçok sakıncalı içerikli paylaşım, sosyal medya kullanıcılarına ulaşmaya devam ediyor.