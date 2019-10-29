29 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Bağdadi'nin ölümünden sonra IŞİD'in başka liderlerine yönelik de operasyonlar yapılabileceğinin sinyalini verdiğini yazıyor. Habere göre Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda elde edilen video görüntüleri ve veriler, başka operasyonların düzenlenmesinde kilit rol oynayabilir. Amerikalı yetkililer, hafta sonu yapılan baskında ele geçirilen iki IŞİD mensubunun örgüt hakkında istihbarat sağlayabileceğini söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyse askeri operasyonların yanısıra bölgede sürdürülen diplomatik ve siyasi çabaların titizlikle planlanmış stratejinin parçası olduğunu belirtti. Öte yandan gazete, Amerika'nın Suriye'deki petrolü koruma misyonunun bazı Kongre üyelerini, operasyonların Kongre'nin onayladığı kapsam dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda kaygıya düşürdüğünü yazıyor. Trump Yönetimi'yse IŞİD'le mücadele misyonuna yeniden odaklanırken başka ülkelerin misyona daha fazla katkıda bulunmasını sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda Washington'da 14 Kasım'da düzenlenecek toplantıya IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor. Amaç, bu ülkelerin, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'ni birbirinden ayıran tampon bölgede oluşturulacak devriye misyonuna daha fazla mali kaynak ve asker ayırmasını sağlamak. Ancak gazete, Amerika'nın yürüttüğü üst düzey çabalara rağmen hiçbir ülkenin henüz böyle bir güce katkıda bulunacağını açıklamadığını yazıyor.

New York Times ise Irak Savaşı'nda görev almış eski bir muharip olan Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisi Alexander Vindman'ın bugün Kongre'de vereceği ifadeyle ilgili haberi aktarıyor. Gazete, Alexander Vindman'ın, Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmesini dinleyen yetkililerden biri olduğunu hatırlatıyor. Vindman'ın bugünkü ifadesinde Trump'ın Zelenksy'den Bidenlar hakkında soruşturma açmasını istemesinin Amerika'nın çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğü için konuşmanın ayrıntılarını üstündeki yetkililere bildirdiğini söylemesi bekleniyor. Habere göre Ulusal Güvenlik Konseyi'nin en yetkili Ukrayna uzmanı olan Yarbay Vindman, ”görev bilinci”nin verdiği sorumluluk duygusuyla Trump ve yakın çevresinin Ukrayna'ya yönelik muamelesi hakkındaki itirazlarını Beyaz Saray içinde iki kez gündeme getirdi. 25 Temmuz'daki telefon görüşmesini bizzat dinleyen Yarbay Vindman, konuya ilişkin Kongre'de ifade verecek ilk Beyaz Saray yetkilisi olacak. Irak'ta savaşırken yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanan Ukrayna asıllı Vindman, Amerika'ya dönüşünde Purple Heart madalyasıyla onurlandırılmıştı. Gazete, Vindman'ın asker olması nedeniyle vereceği ifadenin hafifsenmesinin, sivil tanıklarınkine kıyasla çok daha zor olacağı yorumu yapıyor.

Los Angeles Times ise California eyaletinde devam eden yangınlarla ilgili son ayrıntıları aktarıyor. Habere göre Getty Sanat Müzesi'nin de içinde bulunduğu Los Angeles'taki Getty Merkezi'ne çok yaklaşması nedeniyle Getty Yangını olarak adlandırılan yangın, çok sayıda ünlü ve zenginin yaşadığı Brentwood ve Pacific Palisades gibi semtleri tehdit ediyor. Milyonlarca dolarlık malikaneleri tehlike altında bırakan, hatta bazılarının kül olmasına yol açan yangın nedeniyle aralarında LA Lakers basketbol takımının yıldız oyuncusu LeBron James ve California eski valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu ünlüler, bölgeden tahliye edildi. Getty Müzesi yetkilileriyse yangının müzeye çok yaklaşmasına rağmen on milyonlarca dolar değerindeki eser ve arşivlerin çelik, taş ve beton malzeme kullanılarak inşa edilen çift duvarlı bina içinde emniyette olduğunu bildirdi. Müzenin yaklaşık 4 bin metreküplük su rezervi ve eserlerin duman ve külden etkilenmemesi için özel tasarlanan havalandırma sistemi de bulunuyor. Getty Merkezi'nin hemen kuzeyinde yer alan Mount Saint Mary's Üniversitesi'nin kampüsü de boşaltıldı. Öte yandan eyalette geniş çaplı elektrik kesintileri devam ediyor. Bir yandan yangın diğer yandansa elektrik kesintileriyle yaşamak zorunda olan California'da halk, yeni normal olarak tanımlanan bu duruma ayak uydurmaya çalışıyor. Tahliye emirlerine artık çok daha çabuk yanıt veren Californialılar arasında birden fazla kez yangın felaketi atlatanlar, çoğunlukta. Çoğu California'nın kuzey kesimlerinde olmak üzere 66 bin hektarlık alanı etkileyen yangınların Kasım'ın ilk haftasına kadar kontrol altına alınamayabileceği bildiriliyor.

