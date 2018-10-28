HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık: - "Türk milleti egemenliğine ve bağımsızlığına müdahale edilmesine asla izin vermeyecektir. Ulusumuz terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı kahramanca direnişiyle bunu bir kez daha ortaya koymuştur"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95.yıl dönümü Kazakistan'ın başkenti Astana'da resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Kazakistan'daki yabancı ülke büyükelçiler ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının seslendirilmesinin ardından Büyükelçi Uyanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını okudu.

Daha sonra konuşmasını yapan Uyanık, Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Uyanık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri anarak, "Türk milleti egemenliğine ve bağımsızlığına müdahale edilmesine asla izin vermeyecektir. Ulusumuz terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı kahramanca direnişiyle bunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı yoğun çaba gösterdiklerine vurgu yapan Uyanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl eylülde yaptığı Astana, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de geçen ay yaptığı Ankara ziyaretlerinin ikili iş birliğine ivme kazandırdığını söyledi.

Uyanık, geçen yıl ikili ticaret hacminin 2,4 milyar dolar olduğunu aktararak, "Kazakistan'a doğrudan yatırımlarımız 3,2 milyar doları aşmış, firmalarımız altyapı, şehircilik ve diğer müteahhitlik işlerinde toplam 23,3 milyar doları bulan 484 büyük projeyi tamamlamıştır." diye konuştu.

Bakan Kasımbek de Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, "Diplomatik ilişkilerimizin tarihi 30 yıla yaklaşıyor. Kardeş Türkiye'nin ülkemizin bağımsızlığını ilk olarak tanımasını Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin üst düzeyde gelişmekte olduğunu söyleyen Kasımbek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Nazarbayev'in Güney Kazakistan eyaletinin adını Türkistan eyaleti olarak değiştirmesini memnuniyetle karşıladı. Türk ortaklarımızın Türkistan'da başlatılan çalışmalara ilgi duymalarından dolayı memnunuz." dedi.

Kasımbek, ülkede bin 600'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, Türk şirketleriyle ortak projelerin uygulanması için tüm uygun koşulların yaratıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomik alanda yaptığı tecrübe paylaşımının yanı sıra eğitim ve kültür alanlarındaki desteklerinden de memnuniyet duyduklarının altını çizen Kasımbek, ilişkilerin gelişmesinde Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinin önemli rolü oynadığını sözlerine ekledi.

Resepsiyon, Kazak sanatçıların hazırladığı konser programıyla sona erdi.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayıPorsuk Çayı'nda tekneli fener alayı
29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri 29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Astana Büyüekçiliği

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlginizi Çekebilir

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.