Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı yoğun çaba gösterdiklerine vurgu yapan Uyanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl eylülde yaptığı Astana, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de geçen ay yaptığı Ankara ziyaretlerinin ikili iş birliğine ivme kazandırdığını söyledi.

Uyanık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri anarak, "Türk milleti egemenliğine ve bağımsızlığına müdahale edilmesine asla izin vermeyecektir. Ulusumuz terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı kahramanca direnişiyle bunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Kazakistan'daki yabancı ülke büyükelçiler ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Uyanık, geçen yıl ikili ticaret hacminin 2,4 milyar dolar olduğunu aktararak, "Kazakistan'a doğrudan yatırımlarımız 3,2 milyar doları aşmış, firmalarımız altyapı, şehircilik ve diğer müteahhitlik işlerinde toplam 23,3 milyar doları bulan 484 büyük projeyi tamamlamıştır." diye konuştu.

Bakan Kasımbek de Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, "Diplomatik ilişkilerimizin tarihi 30 yıla yaklaşıyor. Kardeş Türkiye'nin ülkemizin bağımsızlığını ilk olarak tanımasını Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin üst düzeyde gelişmekte olduğunu söyleyen Kasımbek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Nazarbayev'in Güney Kazakistan eyaletinin adını Türkistan eyaleti olarak değiştirmesini memnuniyetle karşıladı. Türk ortaklarımızın Türkistan'da başlatılan çalışmalara ilgi duymalarından dolayı memnunuz." dedi.

Kasımbek, ülkede bin 600'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, Türk şirketleriyle ortak projelerin uygulanması için tüm uygun koşulların yaratıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomik alanda yaptığı tecrübe paylaşımının yanı sıra eğitim ve kültür alanlarındaki desteklerinden de memnuniyet duyduklarının altını çizen Kasımbek, ilişkilerin gelişmesinde Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinin önemli rolü oynadığını sözlerine ekledi.

Resepsiyon, Kazak sanatçıların hazırladığı konser programıyla sona erdi.

