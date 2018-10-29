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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, başkonsoloslar ile yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tebrikleri kabul eden Vali Şahin, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne geçti.

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İstanbul Valiliği kutlama tebrik Valilik Vasip Şahin

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