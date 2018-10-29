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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu kutlama mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kutlama mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Sadece bu toprakların değil bütün dünyanın tarihini değiştiren Kurtuluş Savaşı'nda elde ettiğimiz muhteşem zaferin kıymetinin bilincindeyiz. Bunu da temeli bu zaferle atılan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatarak göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını bir kez daha minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Kurutuluş Savaşı'nda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının tüm zorluklara karşı, inanç ve kararlılıkla kazandıkları destansı zaferler, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandırıldı. Ulu Önder Atatürk'ün 'Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz' sözü ışığında milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözlerine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi, bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Türkiye Hentbol Federasyonundan yayımlanan mesajda da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşları ile kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." denildi.

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