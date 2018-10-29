29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışık tuttuğu yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve sportif olarak daha güçlü olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, milletimizi gururlandıran kazanımlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi bir kez daha iletiyorum. 95 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içinde olunduğu belirtilerek, "Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlık iradesini ortaya koyan ulusumuz, çağdaş uygarlık yönündeki arzu ve inancını Cumhuriyet'in ilanıyla ortaya koymuştur. Ulusumuzun iradesi doğrultusunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta da ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günün yıl dönümünü bir kez daha tecrübe etmenin eşsiz sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imzasıyla yayımlanan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Değerli Trabzonsporlular, bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde ve büyük Türk milletinin canı pahasına ortaya koyduğu üstün emek ve gayretlerle kurulan Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünyaya emsal olan bu mücadelenin en büyük eseri; Cumhuriyet'i yaşatmak yediden yetmiş yediye hepimizin ortak sorumluluğundadır. Trabzon, Türkiye'nin T'sidir; Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için mücadele etmiş nice yiğitlerin memleketidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık varoluş serüveni hepimiz için bir ilham kaynağı ve bu ülke için verilen savaş hepimize kılavuz olmalıdır. Türk milletinin omuz omuza mücadele vererek kazandığı Kurtuluş Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandıran başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükran ile anıyorum. Tüm halkımızın ve Trabzonspor camiasının Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden diğer 14 kulüp de yayımladıkları mesajla 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nı kutladı.

