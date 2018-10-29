"O günün süper güçlerini ve onların sömürgelerinden gelen yüz binlerce askeri, en teknolojik silahlarla saldırmalarına rağmen büyük bir hezimetle çekip gitmek zorunda bıraktık. Ancak müttefikimiz Almanya savaşta yenilince biz de yenildi kabul edildik. Aziz vatanımızın bütün tersanelerine girildi, orduları dağıtıldı, silahlarına el konuldu ve işgale hazır hale getirildi. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar ülkemizi boylu boyuna işgale başladı. Amaçları; Türkleri Anadolu coğrafyasından sürüp çıkarmaktı ama hesaplayamadıkları tek şey vardı; Türk milletinin imanı, gücü, birlik ve beraberliği. Büyük Atatürk hepsini organize etti. En sonunda düşmanlar geldikleri gibi gittiler, hezimete uğradılar ve Anadolu coğrafyamız, güzel yurdumuz tam bağımsızlığına ulaştı. Nice 95 yıllar temennisiyle Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."

Şiirlerin okunduğu törende, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının kortej geçişi yapıldı.

- Bolu

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Vali Baruş, günün anlam ve önemi ifade eden konuşmasında, "Bu vatanın bağımsızlığı ve mukaddes değerlerimiz uğrunda şehadet makamına eren şehitlerimiz ve gazilerimizin, ortaya koyduğu iman, fedakarlık, cesaret ve metanet ruhu gelecekte de benzer durumlarla karşılaştığımızda bizlere ilham veren en önemli değer olacaktır." diye konuştu.

Çocuklara ve gençlere seslenen Vali Baruş, "Atalarımızın bizlere canlarıyla ve kanlarıyla miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ne her şart altında sahip çıkacağınıza, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağınıza, medeniyetler yarışında ülkemizi çok daha ileri seviyelere taşınmak için yılmadan çalışacağınıza yürekten inanıyoruz." dedi.