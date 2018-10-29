SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu ve Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.
Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.
Çanakkale'de 250 bin şehit verildiğini hatırlatan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:
"O günün süper güçlerini ve onların sömürgelerinden gelen yüz binlerce askeri, en teknolojik silahlarla saldırmalarına rağmen büyük bir hezimetle çekip gitmek zorunda bıraktık. Ancak müttefikimiz Almanya savaşta yenilince biz de yenildi kabul edildik. Aziz vatanımızın bütün tersanelerine girildi, orduları dağıtıldı, silahlarına el konuldu ve işgale hazır hale getirildi. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar ülkemizi boylu boyuna işgale başladı. Amaçları; Türkleri Anadolu coğrafyasından sürüp çıkarmaktı ama hesaplayamadıkları tek şey vardı; Türk milletinin imanı, gücü, birlik ve beraberliği. Büyük Atatürk hepsini organize etti. En sonunda düşmanlar geldikleri gibi gittiler, hezimete uğradılar ve Anadolu coğrafyamız, güzel yurdumuz tam bağımsızlığına ulaştı. Nice 95 yıllar temennisiyle Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."
Şiirlerin okunduğu törende, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının kortej geçişi yapıldı.
- Bolu
Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.
Vali Baruş, günün anlam ve önemi ifade eden konuşmasında, "Bu vatanın bağımsızlığı ve mukaddes değerlerimiz uğrunda şehadet makamına eren şehitlerimiz ve gazilerimizin, ortaya koyduğu iman, fedakarlık, cesaret ve metanet ruhu gelecekte de benzer durumlarla karşılaştığımızda bizlere ilham veren en önemli değer olacaktır." diye konuştu.
Çocuklara ve gençlere seslenen Vali Baruş, "Atalarımızın bizlere canlarıyla ve kanlarıyla miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ne her şart altında sahip çıkacağınıza, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağınıza, medeniyetler yarışında ülkemizi çok daha ileri seviyelere taşınmak için yılmadan çalışacağınıza yürekten inanıyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından halk oyunu gösterileri sunuldu ve şiirler okundu. Daha sonra Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde tören geçişi gerçekleştirildi.
- Bartın
Bartın Valisi Nusret Dirim, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.
Daha sonra, Valilik önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Dirim, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin hiç şüphesiz geleceğin önemli bir teminatı olduğunu söyledi.
Cumhuriyetin, tüm vatandaşları kanun önünde eşit sayarak, onlar arasındaki ayrımcılığı kaldırdığını ifade eden Dirim, şöyle konuştu:
"Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde politik, ekonomik, stratejik cazibe merkezi olmuştur. Bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri ve insani trajediler, bundan beslenen terör eylemleri, ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmamış, tam tersine bu yöndeki kararlılığını daha da güçlendirmiştir. Bugün ülkemiz, bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak yatırımlarına, büyümesine, gelişmesine devam ederek demokrasisi ve ekonomisiyle gerçek anlamda küresel güç olma yolunda ilerlemektedir. Devletimiz FETÖ, DEAŞ, PKK ve adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir."
Bartın Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi ekibinin halk oyunları gösterileri sergilediği tören, askeri erkan, öğrencilerin, sporcuların ve gazilerin katıldığı geçit töreniyle sona erdi.
- Sakarya, Bolu ve Bartın'da, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu: - "Amaçları Türkleri Anadolu coğrafyasından sürüp çıkarmaktı ama hesaplayamadıkları tek şey vardı; Türk milletinin imanı, gücü
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