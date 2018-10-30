Daha sonra Büyükelçi Esenli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak açılış konuşmasını yaptı.

Resepsiyona İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Claudia Del Re, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri misyon temsilcisi ile Türk, İtalyan ve yabancı konuklar katıldı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu, hem savaşın hem barışın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü tebrik eden Esenli, "Cumhuriyetimizin kurucusu, hem savaşın hem barışın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik ilişkilere yakışır şekilde "kusursuz" geçtiğini belirten Esenli, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Şubat’ta İtalya’ya yaptığı çalışma ziyaretinin ilişkilere ciddi ivme kazandırdığını vurguladı.

- "İtalyan medyası, Türkiye’yi daha iyi anlamaya başladı"

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de giderek arttığını belirten Esenli, "Bu yıl itibarıyla göreve başladığımdan bu yana geçen iki yıllık süre içerisinde, İtalyan medyası da Türkiye’yi daha iyi anlamaya başladı. Bu bağlamda, Türkiye’nin barışa, güvenliğe ve bölgesel istikrara yaptığı katkılar çok daha iyi görülüyor ve anlaşılıyor." dedi.

Esenli, Türkiye’nin 4,2 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.

İtalya’yla enerji, endüstri, savunma endüstrisi, öğrenci değişimi, kültür, turizm, ulaştırma ve altyapı gibi çeşitli alanlarda yoğun iş birliği yürütüldüğünün altını çizen Esenli, kültür iş birliği çerçevesinde Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" filminin 75. Venedik Film Festivali’nde "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünü aldığını anımsattı.

İki ülke ilişkilerinin 677 yıl önceye dayandığını söyleyen Esenli, Türkiye ve İtalya arasında derin potansiyeli bulunan ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

